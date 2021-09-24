Akşam saatlerinde etkili olan yağmur Vanlıları hazırlıksız yakaladı
Van’da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Van’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.
Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.
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|7
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|6
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|6
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|6
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|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
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|6
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|6
|5
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|6
|5
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|3
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|1
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|1
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|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
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|6
|12
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|6
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|11
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|6
|9
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|9. Samsunspor
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|5
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|6
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|7
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|6
|6
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|5
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|6
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|6
|5
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|6
|5
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|19. Ankara Keçiörengücü
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|4
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|O
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|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
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|12
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|5
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|3
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|19. Burnley
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|1
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