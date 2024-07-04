Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yangına neden olabileceği nedeniyle anızların yakılmaması uyarısında bulundu. Müdür Görentaş, gazetemize yaptığı açıklamada, anız yangınlarının doğada ve toprakta telafisi mümkün olmayan tahribat meydana getirdiğini söyledi. Hasat dönemine başlandığı bu günlerde anız yakılmasının önüne geçmek, yakanları uyarmanın bütün çiftçilerin sorumluluğu olduğunu dile getiren Müdür Görentaş, anız yakmanın yarardan çok zarar verdiğini ifade etti.

"YAKILAN ANIZLAR TOPRAĞI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR"

Yangınlar sonucunda doğada büyük tahribatların meydana geldiğini belirten Müdür Görentaş, "Yakılan anızlar toprağı olumsuz yönde etkiliyor. Topraktan alınan verim düşerken çiftçilerimiz uzun yıllar bu durumu telafi etmek için maddi harcamalar yapmak zorunda kalıyor. Arazilerde bulunan yabancı otların temizlenmesi için anız yakmaya başvuran çiftçilerimiz toprakta bulunan bütün canlılara zarar verdiklerini gözden kaçırıyorlar. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde. En ufak bir kıvılcım yangınlara neden olabiliyor.

Çiftçilerimiz ve bütün vatandaşlarımız duyarlılık göstermelidir. Anız yakma üretimin yapıldığı toprağın yapısında önemli bozulmalara neden olurken. Aynı zamanda toprağın verimini azaltıyor. Anız yakmanın tarlayı otlardan temizlediği ve yeni üretime tarlayı hızlıca hazır hale getirdiği şeklindeki düşünceler son derece yanlıştır. Hasat sonrası yakılan alandaki ısı nedeniyle toprak için birçok yararlı fonksiyonu yerine getiren doğal maddelerin yok olması sonucu toprağın dengesi bozuluyor. Anız yakmak aynı zamanda toprağın koruyucu örtüsünü de yok ederek, toprağı korumasız bırakıyor. Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir.

Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarı azalmaktadır. Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir. Omurgasızlar yok olmaktadır. Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Toprak verimliliği düşmektedir. Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır. Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarının artmasına da neden oluyor" ifadelerine yer verdi.