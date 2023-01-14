Van’da ‘Prefabrik Betonarme Yapıları Semineri’ne ilgi

Van YYÜ’de düzenlenen seminerde açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mucip Tapan, hız ve verimliliğin çok önemli olduğu yapı sektöründe, betonarme yapıların çok büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Şuan Avrupa’da 5 bin 500’den fazla bu sektörle ilgilenen firma bulunmaktadır.

Verimliliğin, maliyetlerin ve ekonominin çok önemli olduğu günümüzde prefabrik yapılar çok iyi ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki deprem yönetmeliğine göre tasarım ve üretim konusunda genel bir bilgi aktarmayı hedeflediğimiz seminerin çok faydalı olacağını temenni ediyorum” dedi. Van’da beton yapı elemanlarının ilk kurucu firmalarından biri olduklarını belirten Ete Beton İşletme Yöneticisi Ali Ete, 1986 yılından beri bu işi yaptıklarını ifade ederek, “Van’ın deprem bölgesi olması münasebetiyle kuruluş amacımızı belirlerken; sürekli geliştirme, yenilikçi, kaliteli ve sürekli istihdamı hedefleyerek bu yola girdik.

Amacımız, beton prefabrikasyon sisteminin önce ilimizde, sonra bölgemizde ve daha sonra ülkemizde daha iyi anlaşılabilir bir seviyede olmasını, daha iyi yerlere gelmesini ve bununla beraber gerek istihdamın gerekse kalitenin önünün açılmasını sağlamaktır. Bütün meslektaşlarımız inşaat mühendislerimiz, mimarlarımız, jeoloji mühendislerimiz, harita mühendislerimiz tarafından deprem bölgesi olduğumuz bilinmektedir.

Bununla ilgili prefabrik yapı elemanları, deprem yönetmeliğine daha uygun ve daha uzun soluklu yapılar üreterek aynı zamanda milli servete de katkı sağlıyorlar” ifadelerine yer verdi. İL-SA Beton Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Servan Kaplan ise prefabriğin bölgede anlatılması ve tanıtılması için öncü firmalar olduklarının altını çizerek, “Bununla ilgili sürekli bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Amacımız hem yapı hızını arttırmak hem de yapının yüksek deprem bölgesi olduğundan dolayı güvenliğini sağlamaktır.

Nitekim 2011 de 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşadık. İL-SA Beton olarak yaptığımız tüm binalardan hiçbir zarar almadan çıktık. Bu anlamda kendimizle gurur duyuyoruz. İL-SA Beton, Türkiye Prefabrik Birliğinin yönetim kurulunda olup, ulusal bir firma olma yolunda devam ediyor. Çünkü biz bir Türkiye firmasıyız” dedi. Prefabrik binaların yanında alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon işleri de yaptıklarını belirten Kaplan, “Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için her türlü desteğimizi sunmaya deva ediyoruz.

Bizim asıl amacımız, Türkiye Prefabrik Birliği’ne Van’da bu tür etkinlikler yaptığımızı anlatmaktır. Nitekim bu günkü katılımla biz mutlu bir şekilde Türkiye Prefabrik Birliğine ‘Biz bu işte varız ve iddialıyız’ dedik. Bu konuda da Prefabrik Birliğinin her sene geleneksel düzenlediği prefabrikasyon etkinliğini Van’da yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz prefabrik birliğinin bütün firmalarını Van’da ağırlamak ve burada bir prefabrik seferberliği başlatmaktır. Tekstil kent bölgesi olmamız ve 6. Bölge teşviklerinde çok büyük tekstil firmalarını çektiğimiz için bizim bu prefabrik yapıları iyi anlatıp, insanlara iyi lanse etmemiz gerekiyor.

Bu konuda İL-SA Beton ve Ete Beton olarak biz bu işin yüklenicisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İnşaat Mühendisi Aydın Şahin, Günkut Barka, Şerif Güner ve Birol Doyranlı’nın birer konuşma yaptığı seminer, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mucip Tapan’ın yaptığı panel ile sona erdi. Seminere VASKİ İl Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KOSGEB İL Müdürü Bilal Emre Yörük ve çok sayıda inşaat mühendisi ve öğrenci katıldı.