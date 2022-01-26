Van Valisi Bilmez uyardı: Van’da vaka sayısı artıyor!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kentte Covid-19 vaka oranının arttığını duyurdu. Bilmez, vatandaşları 3. ve 4. doz aşı olmaya davet etti.

İşte Vali Bilmez’in o paylaşımı:

Covid vakalarında en iyi il olmamıza rağmen son günlerde vaka sayılarında hızlı bir artış gözlenmektedir. Vakalar ile birlikte hastaneye yatış oranı da artıyor. En önemli silahımız aşının hatırlatma dozunu yaptıralım. Yaşlılarımız, 3. ve 4. doz aşıyı mutlaka yaptırsın.