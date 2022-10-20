Van sağlık fuarına hazırlanıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sağlık alanında ilklere imza atmaya devam ediyor.

GENEL 20.10.2022, 10:46
Van sağlık fuarına hazırlanıyor

Üniversitemizin kuruluşunun 40. Yılı etkinlikleri kapsamında sağlık alanlarında bir çok yeniliğe öncülük eden üniversitemiz bölgede ilk defa düzenlenecek 1. Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresine hazırlanıyor.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen fuar ve kongrelerin bir arada hazırlandığı dev organizasyon  27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde tüm sağlık ilgililerini ağırlayacaktır.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuar ve kongrenin önemine değinerek; bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongrelerinin tüm sağlık sektörüne öncülük edeceğini bildirerek sözlerine şöyle devam etti; sağlık bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki  tek  fuar ve kongre olma özelliği taşıyan Van Uluslararası Sağlık Fuarı  ve Sağlık Bilimleri Kongresinde  İran, Irak  ve  Orta Doğu  ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinden gelecek alım heyetleri, öğrenci ve akademisyenler ağırlanacaktır.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere,Ticaret Bakanlığı,TOBB, Van Valiliği, Van YYÜ, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, KOSGEB‘in destekleriyle düzenlenecek olan fuarımıza;   Türkiye, İran ve Irak  başta olmak üzere birçok ülkeden  gelen akademisyenler ve sektörün önde gelen yatırımcıları, sektörle ilgili firmalar ve yeni pazar arayışında olan firmalar ile  B2B toplantıları eşliğinde Van’da bir araya gelinecektir.

Dev organizasyon  çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmeti sunucuları, sektörde öncü birçok marka ve kurum, özel ve kamu  hastaneleri, diş depoları, biyokimya ve diğer alanlarda laboratuvar ekipmanları pazarlayan medikal firmaları, hastane hizmet sektörünün yer alacağı fuarımızda sağlık turizmine de katkıda bulunabilecek katılımcı kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sağlık sektöründe önemli aktörlerin bir araya gelebileceği kongre ve fuar kapsamında ayrıca katılımcı sağlık kuruluşları ile temas ve stant ziyareti imkanı bulunacaktır.

Uluslararası alanda da ilgiyle takip edilen fuarımızı dünyanın birçok ülkesinden gelecek kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden  hastane yöneticilerinden oluşan çok sayıda sektör profesyoneli de ziyaret edecektir.  Ayrıca Van Yüzüncü Yıl üniversitesi öncülüğünde  uluslararası düzeyde organize edilen Sağlık Bilimleri Kongresi’nde akademisyen ve öğrenci kongresi organize edilecektir.

Sağlık alanında faaliyet gösteren, görev yapan tüm birimleri, doktorlarımızı, hastanelerimizi ven sektörün tedarikçilerini bu önemli etkinliğe davet ediyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.

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