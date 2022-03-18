Işık: Piyasada toz şeker kıtlığı var

Van Lokantacılar, Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, son günlerde ciddi anlamda artan toz şeker fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Piyasada toz şeker kıtlığı olduğunu belirten Işık, odaları bünyesinde faaliyet gösteren esnafın bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Bilindiği üzere piyasada toz şeker kıtlığı söz konusudur.

Bundan dolayı fiyatlarda bir düzensizlik olduğu görülmektedir. Ürünlerinde şeker kullanan gıda imalatçıları, sanayiciler, şeker bulamamakta ve fiyatların çok artmasından şikayetçidir. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren esnafımız bu durumdan dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı dolayısıyla imalatçı olan pastacı, tatlıcı ve dondurmacı esnafımızın ana maddesi olan toz şeker temininde büyük zorluklar yaşamaktadır. 50 kilogramlık toz şekerin fabrikada resmi fiyatı 279 TL iken, marketlerde kilogramı 9 ile 10 TL arasında satışa sunulmaktadır. Yine 50 kilogramlık bir torba toz şeker toptancılarda ise 650 ile 700 TL bazında satışa sunuluyor. Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını ve denetimlerin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

bölgegazetesi