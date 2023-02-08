Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu yıkımla sarsıldı.

Sahada devlet millet el ele seferber olmuşken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti.

Çadır kente ziyaret

Cumhurbaşkanı burada depremlerin ardından AFAD tarafından Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla görüştü.

Büyük bir felaketten kurtulan, kimi yakınını kimi evini işini kaybeden onlarca depremzede Erdoğanla dertleşti.

Cumhurbaşkanı burada görüştüğü depremzedelerin sorunlarını isteklerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.

Ensonhaber-aa