Cumhurbaşkanı Erdoğan Konut alacaklara 3 ayrı paketin müjdesini verdi! 0.99 faizle kredi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı ardından vatandaşlara 3 müjdeyi peş peşe verdi. İlk konutunu alacak vatandaşlara yüzde 0,99 faizle, döviz ve altınını satarak konut alacaklara ise yüzde 0,89 faizle 2 milyon liraya kadar kredi verilecek. Erdoğan'ın açıkladığı üçüncü paket ise inşaat şirketlerine. İşte bu 3 destek paketinin detayları...

GENEL 10.05.2022, 10:56 10.05.2022, 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konut alacaklara 3 ayrı paketin müjdesini verdi! 0.99 faizle kredi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

 3 AYRI ÇÖZÜM PAKETİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

İLK EVİNİ ALACAKLARA YÜZDE 0,99 FAİZ FIRSATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ: TEK BİR ŞART VAR
KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

süperhaber

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