Canlı müzik saatlerinde yeni düzenleme

Koronavirüs pandemisinin getirdiği önlemler tek tek hayatımızdan çıkıyor.

Salgının yayılmasını önlemek için gece eğlence mekanlarındaki müzik yayınlarına 24:00’ten sonra yasak getirilmişti.

Vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve toplum bağışıklığının artmasıyla gelen adımlardan biri de bu yasağa ilişkin oldu.

Müzik yayını gece 01.00'e kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il yönetimine bu konuda bir genelge gönderdi.

Müzik yayın saatlerinin yeniden belirlendiği bu genelge ile saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01:00’e kadar uzatıldı.

Genelgede, "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." denildi.

Ensonhaber