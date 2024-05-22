Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2024 Canlı İzle: Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı?

Popüler yemek yarışması "Gelinim Mutfakta"nın 22 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümünün tanıtımı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı hakkında detaylı bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Sunucusu Kimdir?

"Gelinim Mutfakta" programının sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de Ankara'da doğmuştur. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin, 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı vardır. Daha önce "Cam Kırıkları" dizisinde yer alan Ergin, Kanal D'de "Mutfağım" adlı yemek programıyla izleyici karşısına çıkmıştır. Ardından "Nursel'in Mutfağı" programında sunuculuk yapmıştır. Günümüzde, Kanal D'de yayınlanan "Gelinim Mutfakta" adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı?

"Gelinim Mutfakta"nın 1393. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu bölümde Zeynep gelinin nişanlısı öyle şeyler söylüyor ki, herkes şoke oluyor.

Gelinim Mutfakta'nın 22 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümünün tanıtımını ve detayları canlı izlemek için Kanal D'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.