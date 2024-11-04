Now TV Kirli Sepeti Dizisini Aniden İptal Etti, İzleyiciler Sosyal Medyada İsyan Etti

İkinci sezonda güçlü bir oyuncu kadrosuyla seyirciyi cezbeden dizi, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde de büyük ilgi görmüştü. Ancak, dizinin final kararı alması seyirciler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Oyuncu Kadrosu ve Senaryo Şaşırttı: Kirli Sepeti Dizisi Final Yaparak Hayranlarını Şaşırttı

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği ve Merve Girgin Aytekin, Nermin Yıldırım, Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Kirli Sepeti dizisi, Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi başarılı oyuncularıyla dikkat çekiyordu. İkinci sezonun eklemeleriyle güçlenen dizi, seyircilerin beklentilerini karşıladı ancak beklenmedik bir şekilde final yaparak hayranlarını şaşırttı.Seyirciler, Kirli Sepeti dizisinin ani final kararı nedeniyle senaryonun aceleye getirildiğini düşünerek Now TV'ye tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Binlerce paylaşımın yapıldığı platformlarda izleyiciler, dizinin erken final yapması konusunda hayal kırıklıklarını ve memnuniyetsizliklerini belirttiler.