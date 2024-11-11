Eleme Gecesi Heyecanı

Yarışmacıların büyük bir heyecanla mücadele ettiği bu bölümde, izleyiciler kimlerin yoluna devam edeceğini merakla bekliyordu. 10 Kasım Pazar günü gerçekleşen eleme, tüm katılımcılar için büyük bir stres kaynağı oldu ve sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyordu.

Nigar Akyıldız'ın Veda Anı

Masterchef'te bu hafta elenen isim ise Nigar Akyıldız oldu. 50 yaşındaki Nigar, Ankara’dan katıldığı yarışmada, özellikle Asya mutfağına olan ilgisi ve butik makarnacılığı ile dikkat çekiyordu. Ancak, bu hafta yeterli performansı gösteremeyerek veda eden Nigar, izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Sosyal medyada 76,3 bin takipçisi bulunan Nigar, yarışmaya katıldığı süre boyunca birçok hayran kazandı.

Masterchef’in Gözdesi: Nigar’ın Yolu,

Yarışmanın 15. kadrosuna dahil olan Nigar, Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olan katılımcı, 11 yıldır gastronomi alanında faaliyet gösteriyor. Masterchef Türkiye, her bölümde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, eleme heyecanının yanı sıra yarışmacıların hikayeleri de izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor.