Ketche Kimdir ve Nereden Geliyor?

Ketche, özellikle Türk reklamcılığının önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekmekte ve birçok önemli video klibin yönetmenliğini üstlenerek sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Lakabının Hikayesi

Ketche isminin kökeni ise oldukça ilginçtir; kendisi bu lakabın hikayesini, Gırgır Dergisi döneminde yaşadığı bir anekdotla açıklamaktadır. "Adam keçelemiş" ifadesinden yola çıkarak, gitar tonunu bilmediği için bu lakabı aldığını ifade eden Ketche, bu takma ismin zamanla kendisine yapıştığını belirtmiştir. Bu tür yaratıcı isimler, onun sanatçı kişiliğini daha da ilginç hale getirmiş ve halk arasında tanınmasını sağlamıştır.

Popülerliğinin Arka Planı

Son zamanlarda Ketche'nin popülaritesi, Türk sinemasında büyük yankı uyandıran 'Müslüm' filmi ile patlama yapmıştır; bu filmde Müslüm Gürses'in hayatına dair kesitler, Ketche'nin yönetmenlik yetenekleriyle birleşerek geniş kitlelere ulaşmıştır. Ketche, bu projede Can Ulkay ile birlikte çalışarak, Türk sinemasına katkıda bulunmuş ve böylece ismini daha fazla insana duyurmayı başarmıştır. Dolayısıyla, Ketche'nin sanatı, sadece reklam ve müzik videolarıyla sınırlı kalmayıp, sinema alanında da etkisini göstermiştir.