İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

SON 24 SAATTE 252 KİŞİ DAHA YARALANDI

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 94 cansız bedenin ve 252 yaralının getirildiği, cenazelerden 7'sinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 7 bin 750 Filistinlinin öldürüldüğü, 27 bin 566 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBI 58 BİN 573'E YÜKSELDİ

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 573'e, yaralı sayısının da 139 bin 607'ye yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 851'E ÇIKTI

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 7 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 851'e, yaralı sayısı ise 5 bin 634'de yükseldi." denildi.

"HER GÜN 10 ÇOCUK BİR YA DA İKİ BACAĞINI KAYBEDİYOR"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

Gazze'de, 40 bin 500'ü aşkın çocuk da dahil olmak üzere 134 bin 105 kişinin savaşla ilgili yeni yaralanmaları bulunuyor. Bunların yüzde 25'inin, akut ve sürekli rehabilitasyon gerektiren yeni engellere sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Patlamalar nedeniyle 35 binden fazla kişinin ciddi işitme kaybı yaşadığı düşünülüyor. Ayrıca, her gün 10 çocuk bir ya da iki bacağını kaybediyor. Yoğun çatışmalar, engelli bireyler ve yaşlılar için koruma ortamını yok etti.