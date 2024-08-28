oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yapan gamze özçelik, "arka sokaklar" dizisinde zeynep karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edindi. güzelliği ve yeteneği ile kısa sürede türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen özçelik, kariyerinin zirvesindeyken büyük bir travma yaşadı. özel hayatına dair görüntülerin izinsiz bir şekilde internette yayılması, onu uzun süre gündemden düşürmedi. ancak bu olay, onun için bir dönüm noktası oldu.

bu zorlu sürecin ardından gamze özçelik, yaşamını radikal bir şekilde değiştirme kararı aldı. oyunculuğu bırakarak, sosyal yardım projelerine odaklandı ve insanlara yardım eli uzatmak için kendi derneğini kurdu. yıllar süren sessizliğin ardından ise özçelik, haziran 2024'te sürpriz bir şekilde ünlü aktör reshad strik ile dünyaevine girdi. bu evlilik, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

reshad strik, avustralya'da doğup büyüyen, genç yaşta oyunculuğa adım atan bir isim. amerika'da "tepenin gözleri 2" gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra türkiye'ye yerleşen strik, "diriliş ertuğrul" dizisinde sergilediği performansla türk izleyicisinin gönlünde taht kurdu. 2022'de ilk eşinden boşanan strik, 2024'te gamze özçelik ile hayatını birleştirdi. bu birliktelik, hem türkiye'de hem de bosna hersek'te büyük ilgi gördü.

özçelik ve strik, şöhretin yanı sıra mütevazı yaşamları ve yardım projelerine verdikleri destekle de tanınıyor. çift, hem türkiye'de hem de dünya genelinde dikkat çeken sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. bu evlilik, gamze özçelik'in hayatında yeni bir sayfa açarken, onu sevenleri için de ilham kaynağı oldu.