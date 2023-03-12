TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği ve kendisiyle aynı puanda olan İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek, 6 puan değerindeki maçı kazanmasını bildi. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, İskenderunspor ise, 46 puanda kaldı.