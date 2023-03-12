TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği ve kendisiyle aynı puanda olan İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek, 6 puan değerindeki maçı kazanmasını bildi. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, İskenderunspor ise, 46 puanda kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında konuk ettiği ve kendisiyle aynı puanda olan İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek, 6 puan değerindeki maçı kazanmasını bildi. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, İskenderunspor ise, 46 puanda kaldı.