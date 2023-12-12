Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözlendi. Göç dönemlerinin geçmesine rağmen flamingoların da bölgede konakladığı görüldü. AA