Karlı rayları aşan Van Gölü Ekspresi seferdeyken görüntülendi
Haftanın 4 günü 24 saat süren yolculukla Tatvan-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken görüntülendi. Karla kaplanan araziler ortasındaki raylarda seyreden tren, güzel görüntüler oluşturdu.
Haftanın 4 günü 24 saat süren yolculukla Tatvan-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken görüntülendi. Karla kaplanan araziler ortasındaki raylarda seyreden tren, güzel görüntüler oluşturdu. AA