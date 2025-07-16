Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almasını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 536 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 11 bin 702 liraya yükseldiğini anımsatan Göktaş, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.