Erciş ilçesinde baharla birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi yoğun ilgi görüyor.

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Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu.

Erciş'te O Bitkiye Yoğun Ilgi Gösteriliyor5522225

Bölgede genellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger bitkisini toplamaya gelen Metin Kılıç, “İlkbaharın gelmesiyle birlikte dağlarımızda doğal ortamlarda yetişen kenger bitkisini toplamaya geliyoruz.

Erciş'te O Bitkiye Yoğun Ilgi Gösteriliyor.jpg963

Kenger bitkisini toplayarak yemeğini ve turşusunu yapıp yiyoruz. İnsanların buraya gelip bu güzellikleri görüp ve bu bitkiyle tanışmasını isteriz” dedi

Kaynak: İHA