"Sen Olsan Ne Yapardın?" projesi, Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Kadınlardan gelen proje önerileri, hayata geçirilerek topluma kazandırılacak.

Erciş Kaymakamlığı Açık Kapı Birimi, proje yarışması için başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi 6 Mart Çarşamba günü olarak belirlendi. Kadınlar, özgün ve yenilikçi fikirleriyle başvurularını Erciş Kaymakamlığı'na iletebilecekler.

Erciş'in bu özel proje yarışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların düşüncelerini ön plana çıkararak topluma faydalı olabilecek yeni projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu etkinlikle, kadınların aktif katılımı ve özgün fikirleriyle toplumdaki rolünün güçlendirilmesine olanak sağlanacak.