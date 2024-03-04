Gaziosmanpaşa’da yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, 2 Şubat’ta internet sitesi üzerinden biriktirdiği parayla 20 bin lira değerinde bir tablet sipariş etti. 3 gün sonra kargosu gelen Zengin, engelli olduğu için dayısı kargo bayisinden kargosunu alıp eve getirdi. Heyecanla kargo paketini açan genç kadın, tablet yerine taş çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Zengin, o anki şaşkınlığıyla tableti aldığı internet sitesini aradı. Siteden sorun olmadığı, kargo şubesinde sorun olabileceği cevabını aldı. Bunun üzerine kargo şubesine başvuran Sibel Zengin, buradan da karşılık alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Zengin, avukatı aracılığıyla da şikayetçi olacağını belirtti. Engelli kadın şimdi Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı bekliyor.

“TABLET BEKLERKEN TAŞ GELDİ"

Bedensel engelli Sibel Zengin, “2 Şubat Cuma günü bir teknolojik mağazadan tablet satın alımı gerçekleştirdik. Cuma günü aldığımız için araya hafta sonu girdi. 5 Şubat'ta biz kargomuzu almak üzere; ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük. Kutusu da büyük bir şekildeydi.

Hani biz bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu. Aldığım mağaza, 'Diğer satıcı mağazaya söyleyin' dediler. Biz de satıcı mağazayı aradık. Bayağı bir onlar ilgilendiler, baktılar, incelediler. Bir süre haber gelmedi zaten. Dediler, 'Kargoluktur sorun.' Biz kargonun genel müdürlüğünü aradık. Genel müdürü de bütün kayıtları, transfer sürecini, hepsini incelediğini beyan etti. 'Bu bizlik değil, satıcının suçu' dediler. Biz de satıcıya tekrar döndük. Aradık, satıcı da ‘Biz düzgün bir şekilde kargoladık’ dedi.

20 bin lira söz konusu ortada, iki tarafta suçu birbirine atıyor. 20 bin liralık bir tablet satın aldık. Satıcıyı aradığımızda, 'Aldığınız internet sitesi üzerinden satıcıya iade edin, iade olursa ürününüz, paranızı alırsınız' dediler. Biz iade ettik. İadeyi reddettiler, içinde taş olduğu için kabul etmediler. Tutanak gönderdiler iade olmadığına dair. Gelen taş da şu şekilde. Ben şikayetçiyim, böyle durumda şikayet edilmesi gerekiyor.

Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatacağız. Yani taşı görünce şok oldum, 20 bin lira verdim. Birazcık zoruma gitti, üzüldüm. Ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize, şok olduk. Tablet beklerken taş geldi. Yani aldığımız tablet yok" diye konuştu.

“AÇGÖZLÜ SATICILAR CEP TELEFONU YERİNE SALATALIK, TABLET YERİNE DE TAŞ GÖNDEREBİLİYOR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu internet üzerinden yapılan açık bir dolandırıcılık. Fakat tüketiciler artık bilinçlendi. Tanınmış internet satış portalları üzerinden alım yapıyorlar. Ucuz da bulsalar güvenmedikleri yerlere girmiyorlar. Şikayet sitelerinden sorguluyorlar. Tüketici bilinçlendi ama görülüyor ki güvenilir büyük internet satış portalları da bu tür sahtekarlara, dolandırıcılara, mağazalarına açıyor sayfalarını ve orada satış yapmalarına müsaade ediyor.

Bunların bir filtrelenmesi gerekiyor. Önce o büyük internet satış portalı filtreden geçirmeli. Orada kim satış yapacak hangi mağaza yapacaksa onu filtrelemeli. Burada en önemli husus tüketici parasını alır. Parayı kime ödedi? O internet satış portalına. Ondan parasını geri alır. Ama düşünün bir elektronik tablet almış, cihaz almış, bilgisayar almış, 20 bin lira.

O iade sürecinde parası geri eline geldiğinde o ürünün bedeli olur 23-24 bin lira, aradaki farkı da istemesi lazım. Bunlar için tüketiciyi uğraştırmamak adına o internet satış portalının sorumluluğu üstlenmesi ve derhal ödemesini yapması lazım. Ne var ki burada tüketicinin paketi aldığında içinde o ürünün olmadığını, taş çıktığını kanıtlayacak bilgi ve belgeye ihtiyaç var. Bu konuda tüketiciler dikkatli olsunlar.

Paketi açarken mutlaka bir video çeksinler, ambalajını açarken delilleri de sağlam olsun. Bu tür durumla karşılaşan tüketiciler satış noktasını, parayı ödedikleri yeri hasım alarak Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirler. Ama öncelikle satış portalına yazılı bir başvuruda bulunsunlar. Ayrıca burada taş gönderilmesinin sebebini de size söyleyeyim. Savcılık açısından soruşturulduğunda ‘Depocu karıştırmış bu bir dolandırıcılık değil’ demek için bazı açgözlü satıcılar cep telefonu yerine salatalık, tablet yerine de taş gönderebiliyor" ifadelerini kullandı.