Törenin Coşkusu ve Dualar

Bu kampanya, bölgenin tarım dinamiklerini değiştirecek nitelikte Van'ın Erciş ilçesindeki fabrikada gerçekleştirilen açılış töreninde, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, bu manevi atmosfer etkinliğe derin bir anlam kattı. Tören, katılımcılar arasında büyük bir birlik ve beraberlik duygusu yarattı.

Kaymakam’dan Anlamlı Mesaj

Fabrikanın ilk pancar yüklü traktörünü süren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, fabrikaya yapılan pancar teslimatlarının önemine vurgu yaptı ve “Şeker pancarı yetiştiren çiftçilerimize büyük katkı sağlıyoruz” dedi. Bu sözler, yerel tarımın güçlenmesine dair umutları artırdı.

Tarımda Büyük Bir Katkı

Karaloğlu, kampanya döneminde 49 mahallede toplam 1244 çiftçinin 45 bin dekar alana şeker pancarı ektiğini belirtti. Bu yıl elde edilmesi beklenen 220 bin ton pancar, yerel ekonomiye önemli bir ivme kazandıracak.

Hedefler Yüksek, Gelecek Parlak

Fabrika, bu kampanya sürecinde 32 bin ton şeker üretmeyi, 7 bin ton melas ve 67 bin ton yaş pancar posası elde etmeyi planlıyor. Çiftçilere hediyelerin dağıtıldığı törene Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan ve diğer yetkililerin katılımı, bu sürecin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.