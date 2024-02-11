Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "omurgalı insanlar" paylaşımı binlerce görüntülenme aldı.

Güray'ın adaylık verilmemesinden dolayı AK Parti'den istifa edip başka partilere katılan adaylara istinaden paylaştığı twit, büyük yankı uyandırdı.

İşte Emre Güray'ın yaptığı o paylaşım;

"Omurgalı insanlar; Bu tip insanlar bir yola, bir davaya veya bir sonuca birlikte çıktıklarında ihanet etmezler. Sonucu kazanmakta, kaybetmekte olsa ekip arkadaşlarını satmazlar. Yaşanacak olası krizlerde risk alırlar. Bu tipler net oldukları için genelde sevilmezler ve hep hedef yapılırlar. Birlikte yürüme sözü verdiklerinde asla adam satmazlar ve kıvırmazlar. Samimiyet, güven ve ekip ruhu birinci esaslarıdır.

Ekip ve lider ile takım çalışmasında başarılıdırlar. Ekip lideri art niyetsiz ve samimi olur ise, hataları ve eksiklikleri kapatmak için çaba harcadıkları gibi, tutarlı davranışlar sergilerler. Amatör ruhla, profesyonel sonuçlar alabilirler. Hedefe ulaşıncaya kadar her tür olumsuzluk karşısında bile hedefe varmak için sineye çekmesini bilirler. İnandırıcılıkları ve ikna kabiliyetleri yüksektir.

Tartışmadan ve çatışmadan çekinmezler. Ekip ve toplum menfaatleri, kişisel menfaatlerinin önündedir. Hedefe ulaştıktan sonra, yol ayrımları yaşanabilir. Genelde kaybetseler dahi, net duruşlarından dolayı işi bilen rakipler tarafından da saygı duyulan tiplerdir.

Ağızlarından çıkan söze itibar edilir, kaybetseler dahi bir daha ki çalışmalarda herkesin birlikte çalışmak

isteyeceği kişiler olurlar. Yani yeni bir mücadele başlangıcında dünkü rakipleri dahi onları yanına çekmek, birlikte hareket etmek ve birlikte çalışmak için en çok bu tip insanlara yanaşırlar."