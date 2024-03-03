Van’da bu konuda çalışmalar yürüten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk-PDR-DER) Van Şube Başkanı Ferhat Men, bu alandaki istihdam olanağının genişletilmesi gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

“EĞİTİM SİSTEMİMİZ BİREY MERKEZLİ DEĞİL”

Türk-PDR-DER Van Şube Başkanı Ferhat Men, “Biz çocuğu ve bireyi merkeze koyan bir bakış açısına henüz kavuşamadık. Bizim eğitim sistemimiz daha çok sınav başarısı odaklı. Bu yüzden okullarda psikolojik danışman sayısı ihtiyaç duyulanın çok altında. Oysa çocuklara iletişim becerisi kazandırmalıyız, kendini ifade edebilmesinin önünü açmalıyız.” dedi.

Eğitim kurumlarında psikolojik danışman bulunmasının gerekliliğine değinen Men, “Okullarda, özellikle akran zorbalığı ve çeşitli sorunların çözümü konusunda psikolojik danışmanın önemi şu ki; psikolojik danışman öncelikle bu durumu fark ediyor ve soruna yönelik çalışmalarda bulunuyor. Çünkü ceza sorunu çözmeye yetmiyor. Hatta psikolojik danışman önleyici tedbirlerle ortaya çıkmaya hazır problemlerin de önüne geçiyor.” şeklinde konuştu.

Psikolojik danışmanlara eğitim sistemi içerisinde çok az yer verildiğini düşünen Men, “Psikolojik danışmanlığa ya da öğrencilerin kişilik hizmetlerine önem veren bir okulda, sistem çok daha işler hale gelir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisleri bu işte çok aktif şekilde rol alıyor. Çocuğu dönüştürüp daha ileri götürmeyi amaçlayan eğitimin daha etkin olabilmesi adına psikolojik danışmanlığa hak ettiği önem atfedilmeli.” ifadelerini kullandı.

“SAYI YETERSİZ”

Men, “Van PDR Derneği Başkanı olarak söyleyebilirim ki Van’da temsil ettiğimiz 1000 civarında meslektaşımız var. Fakat bu sayı yeterli mi diye soracak olursanız, çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü okullarda 1 veya 2 psikolojik danışman mevcut. Normalde olması gereken oran ise, 250 öğrenciye 1 psikolojik danışman” şeklinde konuştu.

Men, kırsal bölgelerde öğrencinin psikolojik danışmana erişiminin neredeyse imkânsız olduğunu söyleyerek eğitimde fırsat eşitliğine değindi.

Türk-PDR-DER Van Şube Başkanı Men, “Fakat köy okullarında neredeyse hiç psikolojik danışman yok. Bazı ilçelerde ancak 1 veya 2 psikolojik danışman var. Haliyle de psikolojik danışmanlar çocuklarda oluşan rehberlik ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamayabiliyor. Talebi karşılamakta zorlanıyor. Sosyal devlet anlayışı gereği herkese eşit miktarda ruh sağlığı hizmeti sunmalıyız” ifadeleriyle konuştu.

“ÇOCUKLAR EN İYİ DANIŞMANLIĞI ALMAYI HAK EDİYOR”

Psikolojik danışmanlık konusunda özellikle özel okullardaki öğrencilerin devlet okullarındaki öğrencilere kıyasla çok daha şanssız olduğunu söyleyen Men, “Örneğin psikolojik danışman adı altında dershanelerde çok fazla çalışan var. Fakat psikolojik danışman adı altında istihdam edilen bu kişiler genellikle sosyoloji ve felsefe mezunu olup, uzmanı olmadıkları bir alanda danışmalık vermeye çalışanlardan oluşuyor.” diye kaydetti.

Men, “Özel sektörde yani buna kolejler de dahil, bu işin uzmanı yok. Üstelik bu okullara ciddi paralar ödeniyor. Bu kişiler çocukla ilgili bir durumla karşı karşıya kaldığında profesyonel anlamda bir uygulamaya gidecek donanıma sahip değil maalesef. Kaldı ki bu tip alan dışı uygulamalara imkan verilmesi çocuklar üzerinde ağır tahribatlara sebep olabiliyor. İstihdam ediliyor olsa dahi, Van’da bulunan kolejlerde maksimum 1 psikolojik danışman mevcuttur. Geri kalanlar ise sosyoloji veya felsefe mezunlarından ya da başka alanlardan mezun kişilerden oluşuyor. Oysa bizim çocuklarımız devlet veya özel hangi okula gidiyor olursa olsun bu konuda işin ehlinden, en iyi danışmanlığı almayı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türk-PDR-DER Van Şube Başkanı Ferhat Men, “Van’da alan mezunu olan fakat iş bulamayan yüzlerce psikolojik danışman var. Yani elimizde kaynağımız mevcut. Ki bunların pek çoğu halihazırda ücretli öğretmenlik yapıyor. Oysa meslektaşlarımız kendi alanlarında istihdam edildiğinde eminim çok daha verimli olacaklardır” diyerek sözlerini sonlandırdı.