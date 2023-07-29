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Wanhaber / Ramazan Çetin

‘TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ Van konseri ile devam edecek. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile TRT sanatçıları Edremit Kent Meydanında sahne alacak.

Milli kültürümüzün sürdürülmesi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ her hafta farklı bir ilde düzenleniyor.

Konserlerin bu haftaki durağı Van oluyor. TRT sanatçıları bu akşam saat 21.00’de Edremit Kent Meydanında sahne alacak ve konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Van’daki konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme’den de canlı olarak yayınlanacak.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi, düzenlenecek olan konsere tüm vatandaşları davet etti.