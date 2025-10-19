UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 'sakin şehir' ünvanı alan Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisinin hasadı başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, antioksidan özellikleri ile sağlık dostu olarak tabir edilen ayrıca kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran bitkisinin ilk hasadına Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlada başlandı. Safranın bu yıl kilosunun 600 bin TL’ye satılması planlanıyor.

Safran bitkisinin ağustos ayının sonlarına doğru ekiminin yapıldığını belirten Yılmaz, “Havalar soğudu yağmuru da almaya başladık. Kasım ayının 15’ine kadar safran çiçeği toplarız. Dikimden 45-50 gün sonra çiçeklenmeye başlıyor. Bu tamamen havanın yağmur alması ve soğuklaşması ile alakalı bir durum. Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık. Bundan sonra bir ay gibi çiçeklenme devam eder. Safranın en büyük özelliğinin hücre yenileyici olmasıdır. Depresif rahatsızlıklarda çok kullanılıyor. Alzheimer hastalığının başlamasından önce korumak için kullanılması çok önemli. Gözdeki sarı noktada, kanserde bu tip rahatsızlıklarda çok kullanılıyor. Safranın kullanımı çok basit. Çay olarak içeceksiniz ya da yemeklerde kullanacaksınız. Suda ıslayıp içilebilir. Bir gram safrandan 100-120 bardak safran çayı yapılır. Bir aileye bir gram safran bir ay gibi yetebilir. Safranbolu’da 100 dönümün üzerinde safran ekimi var ve 50-55 kilogram ürün hasat edilebilecek” dedi.