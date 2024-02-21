Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve SKM başkanları 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında yol haritasını belirledi.

Önemli kararların alındığı toplantıda, yol haritası hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, bu süreçte yapılacak çalışmalar hakkında görev dağılımları yapıldı. Tüm ilçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven, seçim gününe kadar durmadan çalışacaklarını ifade etti.

‘’VAN’DA İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ’’

Van’da çok iyi sonuçlar elde edeceklerini belirten Başkan İrven, Van’ı yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Önemli kararların alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven, “Yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve SKM başkanlarımızla bir araya gelerek 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında yol haritamızı belirledik. Rabim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.

Bugün itibariyle sahaya inerek seçim startımızı verdik. İlçe belediye başkan adaylarımızın yanı sıra, teşkilatımızla birlikte sahada yoğun bir şekilde çalışarak, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Liyakatli kadrolarla bu kentin yönetimine talibiz.

Bu işin üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyoruz. Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ehil insanlarla Van’da gerçek belediyecilik yapacağımıza inancımız tamdır. Yaptığımız toplantıda seçim ofisinin açılması, seçim araçlarının giydirilmesi gibi önemli kararlar alındı. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri ve ekibimizi muvaffak etsin.” ifadelerini kullandı.