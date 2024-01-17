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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanlığı, Gevaş İlçe Başkanı Kürşat Solmaz’ın Genel Merkez Başkanlık Kurulu tarafından görevden alınarak, Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Deva Partisi Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genel Merkezimiz Başkanlık Kurulu’nun 16.01.2024 tarihli kararıyla, tüzüğümüzün 67/5-b ile 62/2 maddeleri gereğince Partimizin Gevaş İlçe Başkanı Kürşat Solmaz görevden uzaklaştırılarak, Genel Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir. Yeni ilçe başkanımız en kısa sürede atanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.