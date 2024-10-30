Yapılan açıklamada "Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında" ifadeleri yer aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 31 Mart yerel seçimlerinde kent uzlaşısıyla seçilen Özer için CHP'nin ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi.

"ÖZER'İN GÖZALTINA ALINMASI TESADÜF DEĞİL"

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.