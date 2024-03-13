Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Bölge milletvekilleri Van ve ilçelerinde yapılacak olan mitinglere katılmak üzere Van’a gelecek.

Dem Parti sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Erciş halkı eş başkanını karşılıyor. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları 16 Mart Cumartesi günü saat 14’te Erciş seçim bürosu önünde Erciş ilçemizde halkımızla buluşuyor. Buluşmamıza tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.