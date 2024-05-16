Kobani Davası'nda 4 yılın ardından karar çıktı, yattığı süre gözönünde bulundurularak hakkında tahliye kararı verilen Gültan Kışanak tahliye edildi.

8 yıldır tutulduğu Kandıra Cezaevi çıkışında Kışanam çiçeklerle karşılandı.

Cezaevi önünde açıklama yapan Gültan Kışanak "Bugün Kobani Kumpas davasında ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. Bu nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız" dedi.

"Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Kışanak şöyle devam etti: "Umarım hep beraber bu ülkede tüm sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız.

Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak.

Kadınların özgür olduğu, halkların özgür olduğu, inançların özgür olduğu, kimliklerin sorun olmadığı, dillerin sorun olmadığı, bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum.

Hukukun, adaletin, barışın olmadığı bir yerde özgürlüğü ne yazık ki doyasıya hiçbirimiz teneffüs edemiyoruz.

Ben bütün Türkiye için, halklarımız için, kadınlar için, çoçucklar için özgür bir gelecek istiyorum."