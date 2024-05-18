Kobani Davası'nın 16 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Emine Ayna, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata ve Meryem Adıbelli'nin tahliye edilmesine karar verdi. Ancak, davaya bakan avukatların ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre, savcılık Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti.

Gültan Kışanak'ın Tahliyesine Karar Verildi

Mahkeme, Gültan Kışanak hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar vermişti. Kışanak ayrıca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verildi. Gültan Kışanak'ın tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi, ancak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Sebahat Tuncel'e Yurt Dışına Çıkış Yasağı Tedbiriyle Tahliyesine Karar Verildi

Sebahat Tuncel ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Ayla Akat Aka'nın Tahliye Kararı Verildi

Ayla Akat Aka, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 6 ay hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarısı kadar arttırılarak 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklamada geçen süresi nedeniyle Akat hakkında tahliye kararı çıktı.

Meryem Adıbelli'nin Tahliyesine Karar Verildi

Meryem Adıbelli'nin "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraatine karar verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl hapis cezası 9 yıla artırıldı. Adıbelli'ye verilen ceza tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Adli Kontrol Tedbiri Devam Ediyor

Emine Ayna hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraati kararlaştırıldı. Ayna ayrıca "silahlı terör örgütü" üyeliğinden verilen 8 yıl hapis cezası yarı oranda artırıldı ve 12 yıl hapis cezasına hükmedildi. Takdiri indirim uygulanarak hapis cezası 10 yıla indirildi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi.