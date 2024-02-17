DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimleri için kesinleşen 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçede eş başkan adaylarını açıkladı.

Buna göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan,

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Suzan Koç ve Naif Kanat,

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım,

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram,

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit eş başkan adayı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ise Selman Tutumlu başkan adayı gösterildi.

DEM Parti'nin il belediye eş başkan adayları ise

Osmaniye Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel,

Kilis Ahmet Üçer ve Azize Koçoğlu,

Adıyaman Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin,

Tunceli Cevdet Konak ve Birsen Orhan

Elazığ'da ise Hayrettin Kaya başkan adayı oldu.