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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedeleri ile buluştu.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı, cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı.

Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti.

Duaların edildiği programda iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem orucunun kabul olması temennisinde bulundu.

"Sünni'siyle Alevi'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle hep beraber kardeş ve tekiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu matemde Hüseyin'e ağlayanların iç aleminde hüzünden başka bir şey yoktur. Hazreti Peygamber, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için, ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Ehlibeyti sevmek demek adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. Bu inanç ve azimle geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en önemli adımını atarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurduk" dedi.

Milletin mayası, ülkenin çimentosu ve devletin kilit taşı olarak gördükleri Alevi Bektaşi kardeşlerini özlemle bekledikleri haklarına kavuşturmak için attıkları bu adımın tekrar hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'mızın Anadolu'daki Alevi Bektaşi ocakları, bu ocaklarda hizmet eden mürşitler, buralara devam eden canlar nezdinde sevinçle karşılandığını Allah'a hamdolsun görüyoruz. Sünni'siyle Alevi'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu dünya aleme ilan eden bu kurumsal çatıyı gecikmiş bir hak teslimi olarak kabul ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan ibadetlerin, verilen ikramların Allah katında kabul olmasını dilediğini kaydederek, "Bugün Muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan son derece memnun oldum. Dilerim sofranızda ve işinizde bereket, gözlerinizde ve gönüllerinizde daima rahmet olsun. Cenabıhak, ehlibeyt hürmetine, hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a yoğun ilgi

İftar programından ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevredeki kalabalık tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

ensonhaber