Hastalık Korkusu Hayranları Üzdü

Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından Hemsworth, bir süre dinlenmeye ve yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmaya karar verdi. Ancak kısa sürede, oyunculuk kariyerine devam etme kararı aldı ve büyük bir dönüş yaparak Hollywood'a geri döndü, bu yıl "Furiosa: A Mad Max Saga" filminde başrol oynadı.

Sağlığıyla İlgili İyimser Açıklamalar

Son röportajında, Hemsworth sağlığının hiç bu kadar iyi olmadığını ifade ederek hayranlarına sevindirici bir mesaj iletti. Daha önceki korkularının ardından sakinleştiğini ve doğru kararları almayı başardığını söyleyen ünlü aktör, artık ailesiyle daha fazla vakit geçirdiğini, sörf ve bisiklet gibi sağlıklı aktivitelerle ilgilendiğini belirtti. Ayrıca, iş yükünü azaltarak kendisini yıpratmaktan kaçındığını vurguladı.