Vaski'den zorunlu su kesintisi duyurusu!

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erciş Morgedik regülatöründe DSİ tarafından yapılacak temizlik çalışmaları nedeniyle 10 Kasım 2022 (Perşembe) tarihi saat 13.00'da başlayarak 12 Kasım 2022 (Cumartesi) tarihi saat 09. 00'da bitmek üzere Morgedik Barajı dipsavağından su kesintisi yapılacaktır.

Yapılacak çalışmadan; Adnan Menderes, Çelebibağı, Kocapınar, Nişancı, Gözütok, Akbaş, Beyazit (Solaha Semti) ve Sahilkent mahallelerinin bir kısmı su kesintisinden etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.iha