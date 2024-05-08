Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (08.05.2024) Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Gevaş, Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte VEDAŞ tarafından belirtilen kesintilerin olacağı yerler,

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında Bahçıvan, Cumhuriyet ve Hafiziye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00- 17.00 saatleri arasında Bakacık mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Atalan Aladüz ve Abalı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Aşağı Göze, Topraklı, Topraklı Mazman, İncesu ve Yukarı Göze mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00- 17.00 saatleri arasında Tansu mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00- 17.00 saatleri arasında Erginler mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00- 17.00 saatleri arasında Damlacık mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.