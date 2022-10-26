Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %38,9'unu otomobil, %36,5'ini motosiklet, %14,0'ını kamyonet, %6,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %8,3 AZALDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %26,0 ve kamyonette %15,9 artarken otomobilde %17,3, özel amaçlı taşıtta %16,5, kamyonda %10,2, otobüste %10,1, motosiklette %9,1 ve minibüste %5,7 azaldı.

VAN'DA EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 599

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 76 bin 599 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 661'i otomobil, 6 bin 650'si minibüs, 719'u otobüs, 21 bin 774'ü kamyonet, 5 bin 735'i kamyon, 3 bin 964'ü motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 273'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 569

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 34 bin 569 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 367'si otomobil, bin 368'i minibüs, 200'ü otobüs, 7 bin 305'i kamyonet, bin 696'sı kamyon, bin 118'i motosiklet, 318'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 197'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 966

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 22 bin 966 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 149'u otomobil, bin 499'u minibüs, 166'sı otobüs, 5 bin 920'si kamyonet, bin 795'i kamyon, 748'i motosiklet, 335'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 354'ü ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 823

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 8 bin 823 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 177'si otomobil, bin 141'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 29'u kamyonet, bin 208'i kamyon, 531'i motosiklet, 550'si özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'si ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %10,2 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %61,0, motosiklette %38,9, kamyonette %25,7 ve otobüste %6,7 artarken minibüste %57,5, özel amaçlı taşıtlarda %15,0, otomobilde %10,5 ve traktörde %0,8 azaldı. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,4'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,3'ünü otomobil, %16,8'ini kamyonet, %8,9'unu motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,6'sını kamyon, %2,3'ünü minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 907 BİN 499 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %0,6 azalarak 907 bin 499 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %13,1 azalarak 27 bin 66 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 880 bin 433 adet artış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi