Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Eylül ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 76 bin 599 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 569, Bitlis'te 22 bin 966, Hakkâri'de ise 8 bin 823 oldu.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %38,9'unu otomobil, %36,5'ini motosiklet, %14,0'ını kamyonet, %6,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %8,3 AZALDI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %26,0 ve kamyonette %15,9 artarken otomobilde %17,3, özel amaçlı taşıtta %16,5, kamyonda %10,2, otobüste %10,1, motosiklette %9,1 ve minibüste %5,7 azaldı.
VAN'DA EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 599
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 76 bin 599 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 661'i otomobil, 6 bin 650'si minibüs, 719'u otobüs, 21 bin 774'ü kamyonet, 5 bin 735'i kamyon, 3 bin 964'ü motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 273'ü ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 569
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 34 bin 569 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 367'si otomobil, bin 368'i minibüs, 200'ü otobüs, 7 bin 305'i kamyonet, bin 696'sı kamyon, bin 118'i motosiklet, 318'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 197'si ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 966
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 22 bin 966 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 149'u otomobil, bin 499'u minibüs, 166'sı otobüs, 5 bin 920'si kamyonet, bin 795'i kamyon, 748'i motosiklet, 335'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 354'ü ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 823
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 8 bin 823 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 177'si otomobil, bin 141'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 29'u kamyonet, bin 208'i kamyon, 531'i motosiklet, 550'si özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'si ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %10,2 ARTTI
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %61,0, motosiklette %38,9, kamyonette %25,7 ve otobüste %6,7 artarken minibüste %57,5, özel amaçlı taşıtlarda %15,0, otomobilde %10,5 ve traktörde %0,8 azaldı. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,4'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,3'ünü otomobil, %16,8'ini kamyonet, %8,9'unu motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,6'sını kamyon, %2,3'ünü minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 907 BİN 499 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %0,6 azalarak 907 bin 499 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %13,1 azalarak 27 bin 66 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 880 bin 433 adet artış gerçekleşti.
Van Bölge Gazetesi
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