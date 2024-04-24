Söz konusu desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 5 Temmuz 2024 tarihine kadar bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Belirtilen tarihe kadar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmayan çiftçilerin 2024 yılı yem bitkileri desteklerinden yararlanamayacakları kaydedildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “2024 yılı yem bitkileri desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 5 Temmuz 2024 tarihine kadar bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca üreticilerimizin mağduriyet yaşamamalarına adına keşifler yapıldıktan sonra yem bitkileri hasadının yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar ilçe müdürlüklerimize başvuru yapmayan çiftçilerimiz 2024 yılı yem bitkileri desteklemelerinden yararlanamazlar. Çiftçilerimize duyurulur” denildi.