Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış adedi martta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 düşüşle 187 bin 229 oldu.

Geçen ay çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı ve bu ilanların 187 bin 229 adedi satıldı.

Toptan satış fiyatlarında mart ayında yüzde 2,40, yıl başından itibaren de yüzde 6,92 artış gerçekleşti.

Martta en çok satan markalar

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari), 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu. Bu markayı 22 bin 103 ile Renault, 21 bin 913 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 19 bin 602 ile dördüncü, BMW 10 bin 584 ile beşinci oldu. Opel 9 bin 966, Peugeot 9 bin 81, Hyundai 8 bin 993, Mercedes-Benz 8 bin 846 ve Toyota 7 bin 239 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 187 bin 229 aracın yüzde 75,6'sı söz konusu 10 markanın araçlarından oluştu.

Martta en çok satılan 10 model

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 151 bin 145 satış gerçekleşti.

Fiat'ın Egea modeli 8 bin 270 satışla martta da en çok tercih edilen model oldu. İşte martta en çok satılan ikinci el otomobiller:

1. Fiat Egea - 8 bin 270

2. Renault Clio - 6 bin 973

3. Volkswagen Passat - 6 bin 600

4. Renault Megane - 6 bin 581

5. Toyota Corolla - 4 bin 718

6. Ford Focus - 4 bin 553

7. Opel Astra - 3 bin 851

8. BMW 3 Serisi - 3 bin 539

9. BMW 5 Serisi - 3 bin 513

10. Volkswagen Polo - 3 bin 351

Hafif ticaride en çok satanlar

Çevrim içi pazarda geçen ay 36 bin 84 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 413 satışla yeniden ilk sıraya yerleşti.

Ford Tourneo Courier 4 bin 247 satışla ikinci, Ford Transit 3 bin 946 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 3 bin 853 ile Fiorino, 2 bin 17 ile VW Cady, 1991 ile Ford Tourneo Connect, 1636 ile VW Transporter, 1403 ile Renault Kangoo, 1179 ile Citroen Berlingo ve 1139 ile Peugeot Partner izledi.