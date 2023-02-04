Van'da 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 9, Çatak'ta 15, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da7 ve Özalp'ta 6 olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.