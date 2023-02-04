Van'da 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 9, Çatak'ta 15, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da7 ve Özalp'ta 6 olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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|30
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|20
|29
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|19
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|21
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|21
|18
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|21
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|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
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|21
|13
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|21
|13
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|O
|P
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|19
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|20
|39
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|20
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|5. Tottenham
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|32
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|31
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|20
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|21
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|28
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|20
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|21
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|20
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|18
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|20
|17
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|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
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