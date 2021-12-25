Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

Muradiye'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarıları tehlikeli saçıyor. Yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından tek tek temizlendi.

Yürütülen çalışmalar sırasında Muradiye Emniyet Müdürü ekipleri de muhtemel bir kaza olmaması için yol güvenliği aldı.iha