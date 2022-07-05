Selimbey Mahalle Parkı’nın yapımına başlandı

Mevcut parkların yanında ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarına hız katan İpekyolu Belediyesi, Selimbey Mahalle Parkı’nın yapımını başlattı.

Vatandaşların gezip dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayarak enerjilerini boşaltabilecekleri park ve yeşil alan miktarını arttırmada kararlı olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın’ın ilçeye kazandıracağı projelerinden olan Selimbey Mahalle Parkı 2780 m² alan üzerine inşa ediliyor.

İçerisinde çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun alanları, koşu ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, süs havuzu, dış mekan spor aletleri, bay bayan tuvaletlerin yer alacağı parkın hizmete açılması ile mahalle sakinlerinin keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.