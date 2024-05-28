EURO 2024'e sayılı günler kala, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada Çekya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvada F Grubu'nda mücadele edecek olan Çekya, milli yıldızlarını açıkladı. Teknik Direktör Ivan Hasek'in seçtiği 26 kişilik kadroda, kalecilerden defans oyuncularına, orta saha oyuncularından forvetlere kadar birçok isim bulunuyor. Çekya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan futbolcular arasında dikkat çeken isimler şunlar: Vladimir Coufal, Tomas Soucek, ve Patrik Schick gibi önemli oyuncular, A Milli Takımımız ile kritik maçlarda karşı karşıya gelecek. Çekya'nın milli yıldızları hangi performanslarıyla göz dolduracak, EURO 2024'te neler yaşanacak, heyecanla bekleniyor!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi