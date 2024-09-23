VASKİ’nin Cesur Adımı

VASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Habip İcat, bu zorlu süreçte dağların ve kayaların aşılması gerektiğini vurgulayarak, suyun getirilmesi için gereken çabayı ortaya koyduklarını ifade etti uzun yıllar boyunca su sıkıntısı çeken Çatak ilçesinde, yapılan bu yatırımlar ile birlikte su sorunları tarih oluyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan bu ilçe, VASKİ’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde artık temiz içme suyu ile buluşuyor. Bu önemli proje, özellikle yerel halk için büyük bir rahatlama sağlıyor ve yaşam kalitesini artırıyor.

Mahallelere Su Ulaştırma Başarısı

Yeni su hatları, ilçenin farklı mahallelerine büyük bir hizmet sunuyor. Sırmalı Mahallesi’nden Beğendik mezrasına 3 bin metre, Karşıyaka Mahallesi’ne 2 bin 600 metre, Görentaş Mahallesi’ne 1000 metre ve diğer birçok mahalleye toplamda 10 bin metre yeni içme suyu hattı çekildi. Bu sayede, yıllardır susuzluk çeken bölgelerdeki halk, nihayet suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

VASKİ’nin Kararlılığı

Habip İcat, Çatak’taki çalışmaların zorluğuna dikkat çekerek, bu bölgedeki altyapı sorunlarının giderilmesi için tüm gücüyle çalıştıklarını belirtti. İcat, kısıtlı kaynaklarla dahi bu projeleri gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmak adına canla başla mücadele ettiklerini ifade etti. Bu çabalar, Çatak’ın geçmişteki ihmaline son vermekte kararlı olduklarını gösteriyor.

Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor

İcat, altyapı sorunlarının tamamen çözülmesi için çalışmaların devam edeceğini ve diğer ilçelerde de benzer projelerin hayata geçirileceğini müjdeledi. Çatak’ın bu yeni su hatları, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayıp, gelecekte de bölgenin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak kaydediliyor. Bu çabalar, yerel halk için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.