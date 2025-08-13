Yeni Merkez Camii’nde düzenlenen programda öğrenciler, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek sözlerini en doğru ve güzel şekilde ezberden okumak için kıyasıya yarıştı. Yarışma öncesinde İlçe Müftüsü M. Faruk Geylani, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla hasbihal etti. Öğrencilere moral ve motivasyon veren Müftü Geylani, hadis ezberlemenin hem dini bilgi hem de ahlaki gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı. Geylani, "Hadisler; hayatımıza yön veren, bizlere doğruyu ve güzeli öğreten en kıymetli rehberlerimizdir" dedi.

Yarışmada, öğrencilerin ezber kabiliyetleri ve hitabet becerileri büyük beğeni topladı. Program sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Çaldıran İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür yarışmaların öğrencilerin dini bilgilerinin pekişmesine, özgüvenlerinin artmasına ve Peygamber sevgilerinin güçlenmesine katkı sağladığını ifade ederek, emeği geçen tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür ettiler.