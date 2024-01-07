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Gençlik ve Spor Eğitim Merkezinde düzenlenen konserde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmemelere her zaman destek olacaklarını belirten Ocak, "Konserin düzenlenmesinde büyük bir emek var. İlçemiz için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından ilçede görevli farklı branşlardaki 32 öğretmen, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin eserlerini seslendirdi.

Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi de katıldı. AA