Bridgerton 3. Sezon 2. Kısım Ne Zaman Yayınlanacak?

Bridgerton 3. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Belli Oldu

Bridgerton ailesinin her sezon farklı bir kardeşe odaklandığı popüler dizi, Londra yüksek sosyetesinde aşk ve mutluluk arayışlarını konu alıyor. Peki, Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

Bridgerton 3. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi

Bridgerton dizisinin 3. sezonu, 16 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Bu sezon, romantizm ve entrikalarla dolu yeni bölümler sunacak. Ünlü senarist ve yönetmen Shonda Rhimes'ın imzasını taşıyan dizi, 16 Mayıs Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ardından, 13 Haziran Perşembe günü 3. sezonun ikinci bölümü yayınlanacak.

Bridgerton'un Yeni Sezonunda Neler Olacak?

Bu sezon, Colin Bridgerton ve Penelope Featherington arasındaki romantizmi yakından takip edeceğiz. Ayrıca, Kate ve Anthony Bridgerton'ın evliliklerinin başlangıcına da tanık olacağız. Bridgerton'un tutkulu hayranları, yeni maceralar ve duygusal karmaşalarla dolu bir sezon bekliyor.