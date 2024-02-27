Özel Eğitim Kampüsünün Van’a büyük değer katacağını belirten Vali Ozan Balcı, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla beraber Valilik ve Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, engelli annelerinin yükünü hafifletmek için bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünü yapıyoruz” dedi.

Vali Balcı, şunları söyledi; “Kampüs alanında aktif yaşam alanı, fiziksel mental, zihinsel engelli bireylerin yararlanabileceği alanlar var. Sosyal donatılar ve engelli bireyler için meslek kursları da açılacak. Ailelerin engelli çocuklarını bırakabileceği bir alan olacak.

Van’ımıza büyük bir değer katacak. Bu eserlerin yapılmasında emeği olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlara teşekkür ediyorum."